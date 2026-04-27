RESÚMEN FIN DE SEMANA CON SECUESTROS DE MOTOCICLETAS Y MÁS DE 600 DETENIDOS

También se incautaron armas de fuego, armas blancas y conductores en estado de ebriedad

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Entre el viernes y el domingo, los agentes de todas las Direcciones de Zona sumaron un total de 284 operativos de seguridad en toda la provincia. Como resultado de esto, 56 personas fueron detenidas por distintos delitos y 630 fueron notificadas por sus contravenciones.

Al mismo tiempo se incautaron cinco autos, 614 motos, 7 armas de fuego y 19 armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera, realizó 13 actas por alcoholemia positiva y labró un total de 231 actas por infracciones de tránsito.

En el área Metropolitana, los agentes realizaron un total de 42 operativos en Resistencia y Gran Resistencia. En ellos aprehendieron a 32 personas por delitos y notificaron infracciones a 50 personas. También incautaron 37 motos, tres autos, cuatro armas de fuego y siete armas blancas.

En paralelo, en la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña, se sumaron 18 operativos en los que notificaron a 123 contraventores. También incautaron 82 motos, cinco armas blancas, y 1 gramo de cocaína.

En Villa Ángela, se realizaron 56 operativos en los que se detuvo a cinco ciudadanos, se notificó a 78 contraventores, se incautaron 68 motos por infracciones y un arma blanca.

En Charata los operativos sumaron 19 y se detuvo a 6 personas, y otras 6 por infracción a la ley de faltas. También incautaron 49 motos y un arma de fuego.

En toda la Dirección de Zona Interior de General San Martín, los agentes realizaron 89 operativos en los que notificaron a 370 contraventores, y 9 por delitos, e incautaron 340 motos, un automóvil, 2 armas de fuego, 6 armas blancas y 4,7 gramos de marihuana.

Por último, en Castelli, los efectivos de la Dirección de Zona realizaron 60 operativos en los que detuvieron a 4 ciudadanos por delitos, notificaron a 3 contraventores, secuestraron un auto y 38 motos.

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