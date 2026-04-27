SECHEEP: FUERTE DESPLIEGUE EN ZONAS ANEGADAS DEL CHACO PARA NORMALIZAR EL SERVICIO

El presidente de Secheep, José Bistoletti, señaló que “desde hace más de una semana se ha multiplicado la presencia de personal y maquinarias en toda la provincia, principalmente en Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores, El Espinillo y Pampa del Indio, entre otros, donde el gran caudal de agua anegó amplios sectores”.

En ese marco, la empresa junto a las demás áreas del gobierno provincial, activaron su Plan de Contingencia para intervenir de manera rápida y segura ante las contingencias climáticas. “La red de media tensión fue restablecida rápidamente, y luego se avanzó en tareas puntuales en zonas críticas, especialmente en áreas rurales”, agregó Bistoletti.

INTENSA TAREA EN EL NORTE PROVINCIAL

Por su parte, el gerente de la zona Norte, Eduardo Martínez, explicó que las primeras acciones estuvieron orientadas a prevenir riesgos eléctricos. “Se trabajó en la eliminación de posibles focos de electrocución en zonas anegadas y luego en la normalización del servicio afectado”, indicó.

El temporal provocó daños muy considerables en la infraestructura eléctrica.

En muchos casos, las cuadrillas debieron acceder a zonas rurales mediante tractores, a pie o incluso a caballo, debido a las dificultades de circulación generadas por el agua acumulada.

Además de las lluvias récord, fuertes vientos y descargas eléctricas generaron la caída de árboles, postes y líneas de distribución, afectando el normal abastecimiento energético.

También en la zona rural de Colonia Popular y Laguna Blanca, un tornado derribó nueve torres metálicas de alta tensión en una línea de 132 KV, en un área de difícil acceso. La reparación demandará aproximadamente dos meses y una inversión superior a los 500 millones de pesos, en un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura.

En paralelo, continúan las intervenciones en el centro y sudoeste provincial, sumándose a los trabajos realizados en el área metropolitana durante la última semana.

Desde la empresa solicitaron a la comunidad colaboración y precaución ante el contexto climático, recomendando evitar el contacto con postes caídos o cables sueltos. Para emergencias, se encuentran habilitadas las vías de contacto: 0800-7777-589, WhatsApp 364-4377044, la aplicación oficial y las redes sociales de la empresa.

Relacionado