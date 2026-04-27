EL MINISTRO HUGO DOMÍNGUEZ DENUNCIARÁ PENALMENTE AL CONCEJAL BOLATTI POR “SUS MENTIRAS DELIRANTES”

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, denunciará penalmente al concejal de Resistencia, Fabricio Bolatti, a raíz de la difusión de publicaciones en redes sociales que contienen “acusaciones mentirosas, infundadas y delirantes”, las cuales lesionan gravemente su honor y reputación.

Las afirmaciones mentirosas del concejal tendrán consecuencias y va a tener que pagar por lo que dijo”, afirmó Domínguez y agregó que ”todo lo que pague el concejal lo voy a destinar a instituciones benéficas”.

Domínguez desmintió de manera categórica cualquier tipo de vinculación de su gestión, ya sea personal o en carácter de supuesto “administrador judicial”, con empresas del sector de la construcción, calificando tales afirmaciones como “fácilmente comprobables” mediante simples verificaciones registrales y administrativas. Asimismo, precisó que, en el marco de su gestión, el Ministerio a su cargo no mantiene ni ha mantenido relación contractual alguna ni ha efectuado pagos a la firma mencionada por el edil.

CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE INJURIAS

Las expresiones no constituyen una crítica política legítima, sino imputaciones personales deshonrosas, por lo que existirían elementos suficientes para encuadrarlas como delito de injurias, sujeto a lo que determine la Justicia, sostiene Domínguez en su denuncia.

Plantea que las declaraciones del concejal Bolatti son injurias, según el artículo 110 del Código Penal, ya que implican expresiones que afectarían el honor y la reputación del ministro.

Indica además que lo expresado por Bolatti daña su honor personal e imagen pública, donde cabría la doctrina de la “real malicia”, establecida por la Corte Suprema, según la cual la libertad de expresión no protege afirmaciones falsas cuando se conoce su falsedad o se difunden con despreocupación por verificar su veracidad.

Los textos del concejal no tienen fuentes verificables, no están respaldadas por investigación o documentación, y podrían haberse comprobado fácilmente, lo que fue con “real malicia”, quedando fuera de la protección constitucional.

INTENCIONALIDAD POLÍTICA DEL KIRCHNERISMO

En ese marco, atribuyó las manifestaciones del concejal a una intencionalidad política, señalando que “como vocero de su jefe y socio político kirchnerista, Capitanich, lanza falacias con declaraciones absolutamente alejadas de la realidad”.

“Lo que afirma este vocero del kirchnerismo chaqueño son mentiras, cuyo objetivo es ponernos en el mismo barro que transitó él, y todos sus amigos kirchneristas, de la mano de piqueteros corruptos y abusadores, que hoy están presos”, expresó el ministro.

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