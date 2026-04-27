REUNIÓN CLAVE: EL GOBERNADOR ZDERO FORTALECE VÍNCULOS CON LA UNIÓN EUROPEA

En Buenos Aires, el gobernador Leandro Zdero, acompañado por el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard, mantuvieron un encuentro con Erik Høeg, Embajador de la Unión Europea, lo que implica especial importancia ante la inminente entrada en vigencia, a partir del 1° de mayo, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

La reunión dio continuidad a la agenda internacional iniciada durante la visita institucional del mandatario provincial a la sede en Bruselas, reafirmando el compromiso del Chaco de consolidar su inserción en los mercados globales. Este tratado abre un escenario de oportunidades para potenciar las exportaciones chaqueñas y fortalecer los vínculos comerciales con uno de los principales bloques económicos del mundo.

Durante la jornada, el pasado miércoles, se abordaron ejes estratégicos claves para el desarrollo provincial. En materia de infraestructura, se planteó posicionar al Chaco como nodo logístico regional del Norte Grande y del Cono Sur, aprovechando su ubicación estratégica y capacidad para el flujo comercial hacia Europa. Asimismo, se analizó el impulso a las exportaciones con valor agregado, con foco en el crecimiento de las industrias locales y la eliminación de barreras para los productos chaqueños.

Además, se avanzó en la generación de instancias de cooperación internacional, orientadas a promover asistencia técnica y financiamientos en sectores productivos claves para la provincia.

En este marco, el gobernador extendió una invitación formal al embajador Erik Høeg para visitar la provincia del Chaco, con el objetivo de profundizar estas líneas de trabajo, propiciar encuentros con el sector empresarial local y dar a conocer el potencial productivo y la identidad cultural chaqueña.

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