RUTA N°11 SECUESTRAN MÁS DE 200 BREZAS DE CIGARRILLO DE ORIGEN EXTRANJERO

Un nuevo operativo de control vehicular culminó con resultados positivos.

Esta mañana, pasadas las 11, personal de la Comisaría de Puerto Eva Perón prestaba colaboración en un puesto de control sobre Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1102,5, detuvo la marcha de una camioneta durante un operativo conjunto con Personal de Caminera.

En la inspección del vehículo se constataron dos maletas que contenían un total de 221 brezas de cigarrillos de origen extranjero, sin el aval aduanero correspondiente.

Finalmente, los ocupantes del automóvil, dos hombres de 26 y 27 años de edad, fueron identificados y notificados de su situación legal, el cargamento fue secuestrado y resguardado.

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