FUNCIONARIO DESPEDIDO POR OCULTAR SIETE PROPIEDADES EN MIAMI

El Gobierno desplazó a Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía tras detectar que no había informado activos en el exterior, entre ellos propiedades y sociedades radicadas en Estados Unidos.

La salida se resolvió por decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, y fue confirmada por fuentes oficiales. Desde el entorno gubernamental evitaron matices: «Fue un despido». Mientras tanto, el equipo económico evalúa quién ocupará el cargo.

El caso tomó estado público luego de una investigación periodística que expuso la existencia de al menos siete inmuebles y dos sociedades comerciales vinculadas al ahora exfuncionario en Miami. Frugoni reconoció la omisión y la atribuyó a un error en la declaración de sus bienes.

Según precisaron desde la cartera económica, el cuestionamiento no estuvo vinculado a su desempeño en la gestión, sino exclusivamente a la falta de transparencia en la presentación patrimonial.

Los activos estaban administrados a través de dos sociedades de responsabilidad limitada, Genova LLC y Waki LLC, constituidas en el estado de Delaware en 2021 y 2025. Estas estructuras habrían sido utilizadas para adquirir y gestionar departamentos en Florida, con valores que oscilan entre 140.000 y 310.000 dólares.

La documentación analizada lo ubica como controlante y beneficiario final de ambas firmas. Al menos cinco de las propiedades se localizan en el condado de Palm Beach, una de las zonas más cotizadas del sur de Florida.

De acuerdo con la investigación, estos bienes no fueron informados ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Frugoni tenía bajo su órbita áreas sensibles como Infraestructura y Transporte dentro del Gobierno nacional. Su paso por la función pública no era nuevo: durante la gestión de Mauricio Macri presidió Autopistas Urbanas S.A., empresa encargada de una de las obras más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, el Paseo del Bajo.