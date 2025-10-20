FIN DE SEMANA: DETENCIONES, CARGAS INTERVENIDAS Y MOTOS INCAUTADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉 Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

🚔 Makallé

Agentes viales del Puesto control Caminero de Makallé intervinieron una carga de productos forestales. Eran trasladados en un camión marca Scania, sin contar con el sello de ingreso a la provincia.

📌 Puesto Control Caminero – Ruta Nacional N°11 km 1041,5

Asimismo, sus pares del puesto mencionado intervinieron otra carga de producto forestal transportada también en un camión marca Scania. Tampoco tenía el sello de ingreso a esta provincia.

🚔 Villa Ángela

Sus pares, ubicados en Ruta Provincial N° 6 km 37 secuestraron una motocicleta marca guerrero de 110 cilindradas la cual tenía un motor de otro rodado. Además, no tenía documentación.

Más tarde, intervinieron una carga de agroquímicos por no contar con las medidas de seguridad exigibles, para transportar esa carga.

En Ruta Nacional N°95 al km 1017, intervinieron una carga de animales vacunos por no contar con la guía de transferencia de ganado policial DT-e.

Se dio intervención al Dpto. Seguridad Rural de esa ciudad.

👉 Patrulla Vial – Metropolitana

Operadores viales en la madrugada del domingo recuperaron una chapa de Zinc que fue sustraída, de una obra en construcción.

🚔 Puesto Control Caminero – Puente Gral. Belgrano

Uniformados del puesto en mención intervinieron un camión que transportaba mercadería sin las documentaciones correspondientes.

🚔 SIGEBI-SIFCOP

Detuvieron a una persona con pedido de captura. Era buscado por supuesta violencia de género.

🚔 SECUESTROS Y ACTAS VARIAS

Se labraron 276 actas varias. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Se incautaron 25 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

Se registraron 6 siniestros viales.

