CINCO ADOLESCENTES TERMINARON HERIDOS, TRAS DESPISTAR Y CHOCAR CONTRA UN ÁRBOL
Se trara de jóvenes de 15 y 16 años de edad, quienes iban en el vehículo. El siniestro ocurrió en la tarde noche de este domingo.
Un violento accidente de tránsito se registró en la tarde noche del domingo, alrededor de las 19:45, en calle 14, entre 43 y 45 del barrio Puigbó de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Según el informe policial, una camioneta Ford blanca con cinco ocupantes, menores de edad, despistó y terminó provocando lesiones graves a todos sus ocupantes.
El vehículo era conducido por J.I.O de 15 años, domiciliado en el barrio Belgrano, quien iba acompañado por C.M de 16, V. F de 15, L.S.B de 16 y P.A.A de 15 años.
Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital 4 de Junio, donde el doctor Daniel Ramos diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave a uno de los jóvenes y a las dos chicas; por lo que fueron derivados al Sanatorio Loma Linda para atención especializada.
El fiscal en turno dispuso la intervención de la División Criminalística y Bomberos, el secuestro del vehículo y la realización del test de alcoholemia al conductor.
Las causas del siniestro están siendo investigadas.