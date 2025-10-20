CINCO ADOLESCENTES TERMINARON HERIDOS, TRAS DESPISTAR Y CHOCAR CONTRA UN ÁRBOL

Un violento accidente de tránsito se registró en la tarde noche del domingo, alrededor de las 19:45, en calle 14, entre 43 y 45 del barrio Puigbó de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según el informe policial, una camioneta Ford blanca con cinco ocupantes, menores de edad, despistó y terminó provocando lesiones graves a todos sus ocupantes.

El vehículo era conducido por J.I.O de 15 años, domiciliado en el barrio Belgrano, quien iba acompañado por C.M de 16, V. F de 15, L.S.B de 16 y P.A.A de 15 años.

Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital 4 de Junio, donde el doctor Daniel Ramos diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave a uno de los jóvenes y a las dos chicas; por lo que fueron derivados al Sanatorio Loma Linda para atención especializada.

El fiscal en turno dispuso la intervención de la División Criminalística y Bomberos, el secuestro del vehículo y la realización del test de alcoholemia al conductor.

Las causas del siniestro están siendo investigadas.