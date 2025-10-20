RECTA FINAL PARA LAS ELECCIONES 2025: EL PEDIDO ESPECIAL DE FUERZA PATRIA A LA JUSTICIA

Los partidos que integran Fuerza Patria presentarán este lunes un escrito ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para exigir que el Gobierno nacional difunda los resultados de las elecciones del próximo domingo por provincia y no de forma consolidada a nivel nacional.

La presentación apunta a que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe el escrutinio de votos por cada distrito electoral, con el argumento de que el anuncio de resultados totales «carece de fundamento jurídico» y podría derivar en interpretaciones erróneas del proceso electoral del 26 de octubre.

Además, la coalición adelantó que interpondrá amparos ante la Justicia Federal con competencia electoral en doce provincias, y no descarta una denuncia contra la titular de la DINE, María Luz Landívar.

Según detallaron desde Fuerza Patria, la solicitud busca garantizar «transparencia y claridad» durante toda la jornada electoral. «No se trata solo de una cuestión técnica, sino de proteger el derecho de la ciudadanía a acceder a información clara y verificable sobre cómo vota cada distrito», señalaron fuentes de la alianza.

En el documento que será presentado ante la CNE, los partidos remarcan que, durante el simulacro electoral realizado recientemente en el Correo Argentino, la DINE utilizó criterios no explicitados públicamente al momento de anunciar los resultados provisorios.

«La metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, cuya función debe limitarse a contar y hacer públicos los resultados oficiales de la elección», sostiene el texto que acompañará la presentación judicial.

Con esta movida, Fuerza Patria busca condicionar el esquema de difusión de resultados previsto por el Gobierno y reforzar su reclamo por mayor control y transparencia en el proceso electoral.