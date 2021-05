“SIGUE INTENTANDO”: EL EXTRAÑO MAIL QUE RECIBIÓ UNA JOVEN LUEGO DE APLICAR PARA UN PUESTO DE TRABAJO

Una mujer de Reino Unido contó en Twitter que aplicó para un puesto de trabajo y fue rechazada de una manera extraña: la empresa le mandó un mail con anécdotas de The Beatles, Elvis Presley, Michael Jordan y Harrison Ford, entre otros.

Kiran, escritora, acudió a la red social el 2 de febrero. «Estoy ‘llorando’ (N. del R.: en sentido figurado) por este correo electrónico de rechazo. Como si necesitara todo esto… Acabo de ver un anuncio y me postulé. Dios mío», expresó @turnmyswagguon.

En el texto compartido por la joven, se alcanza a leer: «Hasta entonces, sigue intentándolo y sigue presentando solicitudes. Nadie se acuerda de los rechazos; sólo hace falta un «sí» para cambiarlo todo. Pero no lo tomes de nosotros, tómalo de esta gente…».

Tuit. la publicación de la joven.

Abajo de ese párrafo, la compañía mencionó historias de celebridades «exitosas» que también recibieron un «no» como respuesta en el pasado.

«The Beatles fue rechazada por el ejecutivo de Decca Records, Dick Rowe, que creía que ‘los grupos de guitarra estaban en vías de extinción’ y que ‘no tenían futuro en el mundo del espectáculo’. Nos preguntamos cómo se sentirá ahora», escribieron en el mail.

Por otra parte, se refirieron al protagonista de Indiana Jones: «Después de la primera participación de Harrison Ford en una película, un ejecutivo lo llevó a su oficina y le dijo que nunca iba a triunfar en la industria cinematográfica».

Correo. Las menciones a celebridades. Foto: @turnmyswagguon.

Por otro lado, la empresa incluyó una historia muchas veces desmentida del mítico jugador de la NBA: «Michael Jordan fue echado de su equipo de básquet de la escuela secundaria». Y También acerca del «El rey del rock»: «Después de una performance, Elvis Presley fue despedido por Jimmy Denny, el director de Grand Ole Opry (N. del R.: programa de radio famoso de Estados Unidos)».

Al final del correo, se despidieron de Kiran con un consejo: «Que este rechazo sea un pequeño y olvidado paso en tu camino hacia el próximo gran «sí«… el que realmente importa«.

La publicación de la escritora ya superó 4 mil «me gusta». «Este mail es peor que el rechazo«, opinó una usuaria. «Si de hecho recibiste esto (parece tan descabellado que lo pongo en duda), es poco profesional y condescendiente. Además, es probable que el puesto que solicitaste no tenga nada que ver con esta analogía que te proporcionaron. ¿Imagina trabajar allí? Sería una m*erda JA JA», respondió otro internauta.

«¿Esto es dulce u horrible? No me puedo decidir», expresó un tercero. «A una parte de mí le encantaría recibir algo así ahora mismo. Aunque también es como ‘¿me estás diciendo que tengo mucho talento y me acabas de filtrar? PIÉRDETE‘», contestó otra persona.