SEVILLA ECHÓ A MATÍAS ALMEYDA TRAS PERDER CON VALENCIA Y QUEDÓ AL BORDE DEL DESCENSO
El equipo español despidió a Matías Almeyda tras caer con Valencia en LaLiga: el equipo es el más goleado del torneo y está a tres puntos del descenso.
La derrota frente a Valencia fue el detonante para que la dirigencia del Sevilla resolviera ponerle fin al ciclo de Matías Almeyda como entrenador. El 0-2 dejó al equipo en una situación muy delicada en la tabla y con sensaciones preocupantes de cara al tramo final de la temporada.
El balance del DT argentino en LaLiga refleja una campaña irregular: en 32 partidos consiguió ocho victorias, siete empates y 14 derrotas. A esto se suma una temprana eliminación en la Copa del Rey, donde el equipo apenas logró dos triunfos antes de caer en dieciseisavos frente a Deportivo Alavés.
Uno de los principales problemas del Sevilla durante el ciclo Almeyda fue el rendimiento defensivo. El equipo marcó 43 goles, pero recibió 52, convirtiéndose en el más goleado del torneo. La fragilidad en el fondo fue una constante que condicionó los resultados.
Tras la última fecha, el conjunto andaluz quedó a solo tres puntos de la zona de descenso, lo que encendió todas las alarmas. Con el parate por la fecha FIFA, los dirigentes optaron por cambiar el rumbo con el objetivo de mejorar el rendimiento antes del próximo compromiso ante Real Oviedo.
Almeyda, que permaneció 265 días en el cargo, se transformó en el octavo entrenador del club en los últimos cuatro años, una muestra de la inestabilidad institucional. Tras el encuentro, el propio técnico había asumido la responsabilidad por el mal momento: “Un partido muy malo y el responsable de esto soy yo”, señaló, anticipando un desenlace que finalmente se concretó.
El comunicado completo del Sevilla sobre Matias Almeyda
«El técnico argentino deja el banquillo sevillista tras dirigir 32 partidos oficiales Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey, tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión.
El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales».