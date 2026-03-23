SAN MARTIN DETUVIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR ABUSO SEXUAL EN FORMOSA

Efectivos policiales procedieron este lunes a la demora de un hombre de 34 años sobre quien pesaba un pedido de captura («Alerta Roja») por una causa de abuso sexual con acceso carnal.

El operativo se concretó alrededor de las 15:30 en el Barrio 315 Viviendas de la ciudad de General San Martín. Durante un control de rutina, los agentes identificaron al ciudadano, oriundo de la provincia de Formosa.

Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el sistema arrojó un resultado positivo con «pedido en rojo». La medida judicial había sido solicitada por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la ciudad de Clorinda, en el marco de una causa tramitada ante la Justicia formoseña.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la Comisaría local, donde quedó alojado a disposición de las autoridades pertinentes para iniciar los trámites de rigor y su posterior traslado a la provincia vecina.

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