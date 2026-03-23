TRAS LAS LLUVIAS: ZDERO JUNTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA VERIFICARON EL SISTEMA DE DRENAJE EN EL GRAN RESISTENCIA

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero, junto a la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, y al subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, constataron el funcionamiento del sistema de desagües, tras las abundantes lluvias registradas en las últimas horas.

Las autoridades verificaron el desempeño de los sistemas de drenaje y estaciones de bombeo en un contexto de alta demanda hídrica. En ese marco, el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, explicó: “Estamos recorriendo el Gran Resistencia y hay intervenciones claves como el Canal Soberanía, cuya última ampliación fue en 1998. Sabemos que hay que ampliarlo nuevamente; y con la obra emblemática que hoy estamos trabajando y fuera anunciada por el Gobernador Zdero junto al intendente en la avenida Soberanía Nacional, en una segunda etapa también avanzaremos con el canal”.

De Martini también hizo referencia al crecimiento urbano de la ciudad: “Hace 45 años atrás, la ciudad llegaba hasta Soberanía Nacional, pero en los últimos años hubo un crecimiento desordenado, con asentamientos y viviendas sin planificación, lo que genera mayores demandas de infraestructura. En ese sentido, subrayó una definición central de la actual gestión: “Por decisión del gobernador, no se hace ningún pavimento sin los desagües correspondientes. Las obras tienen que ser integrales para evitar los problemas que hoy vemos en la ciudad”.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron de norte a sur distintos puntos del área metropolitana. “Estuvimos también en Barranqueras y en Vilelas, porque necesitamos que el sistema funcione, sobre todo en estos momentos de emergencia que ponen a prueba toda la infraestructura”, agregó.

Finalmente, destacaron la importancia de este tipo de monitoreos en territorio para evaluar el comportamiento del sistema hídrico y avanzar en una planificación que garantice soluciones de fondo para los vecinos del Gran Resistencia.

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