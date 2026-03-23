QUIÉN ERA ALEXIS OSCAR «PIPA» ROGERS, EL HOMBRE ASESINADO POR PATOVICAS EN UN BAR EN SAN MIGUEL

Las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad y corresponden a la zona de la puerta de ingreso al bar ubicado en la esquina de Las Heras y Paunero. Por estas horas, el video será clave para determinar si los cuatro patovicas detenidos golpearon y sostuvieron violentamente a Regers hasta ocasionarle la muerte.

Tal como se observa en el video, y según las declaraciones de los testigos, todo se inició en con una discusión verbal cuando los patovicas del bar le negaron la entrada a la víctima. La situación escaló hasta una golpiza violenta de la cual participaron varias personas.

Tras los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas a cargo de la investigación del caso, dispuso la detención de cuatro empleados de seguridad del local.

Los imputados fueron identificados como Pablo Francisco Urquiza (50), Horacio Ariel García (49), Roberto Muñoz (36) y Kevin Iván Hostar (22), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar mientras la causa, caratulada como homicidio, continúa en etapa investigativa.