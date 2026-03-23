GONZALO MONTIEL SUFRIÓ UN DESGARRO Y QUEDÓ AFUERA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA
El lateral de River fue desafectado de la Albiceleste por un desgarro sufrido ante Estudiantes de Río Cuarto y no jugará los amistosos ante Mauritania y Zambia.
En la previa del inicio de los entrenamientos en Ezeiza, se confirmó que Gonzalo Montiel no formará parte de la convocatoria de la Selección Argentina debido a una lesión muscular. El lateral derecho arrastraba una molestia tras la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto y los estudios médicos confirmaron el diagnóstico.
El futbolista sufrió una lesión de grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le impedirá disputar los amistosos de la fecha FIFA. “Tras su último partido con River Plate, el futbolista Gonzalo Montiel es baja por lesión para los próximos dos amistosos”, informó la cuenta oficial del seleccionado nacional.
El tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión es de hasta dos semanas, por lo que Montiel podría reaparecer en el duelo entre River y Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Se trata de la segunda baja por lesión en la lista de Lionel Scaloni. Previamente, el defensor Leonardo Balerdi había sido desafectado y en su lugar fue convocado Lucas Martínez Quarta. Por el momento, no se confirmó si el cuerpo técnico citará a un reemplazante para cubrir el puesto de lateral derecho.
Además, ante la confirmación de un segundo partido amistoso en esta ventana internacional, el entrenador decidió convocar a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, ampliando la nómina a 29 futbolistas que trabajarán en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza.
Los convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA
- Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
- Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono.
- Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.