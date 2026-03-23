Javier Milei critica la cuarentena, pero su Gobierno fue peor para las empresas argentinas

El efecto de este verdadero «industricidio» se trasladó de manera directa al mercado laboral formal. Bajo las políticas de la actual administración, ya se destruyeron 223.537 puestos de trabajo registrados, una cifra holgadamente superior a los 155.000 empleos que se habían perdido en el momento más crítico de la emergencia sanitaria mundial.

Este retroceso no es producto de un virus incontrolable, sino de un cóctel de decisiones oficiales que incluye una brutal apertura importadora, el consumo interno totalmente deprimido, la fuerte inflación en dólares, el sostenimiento de tasas de interés prohibitivas para la inversión y un ajuste fiscal sin precedentes que recae de lleno sobre las pequeñas y medianas empresas. De las más de 15 mil firmas que bajaron sus persianas recientemente, el 99,7 por ciento eran pymes, el verdadero motor generador de empleo en el país.

La industria nacional, con el segundo peor desempeño del mundo

Para comprender la magnitud del colapso, el reciente Informe Sectorial publicado por la Consultora Audemus aporta un diagnóstico lapidario. A dos años de la asunción de Milei, la actividad manufacturera nacional acumuló una caída promedio del 7,9%. Este derrumbe sistemático posiciona a la Argentina con el segundo peor desempeño industrial de todo el planeta, ubicándose únicamente por detrás de Hungría.

El documento es sumamente categórico a la hora de buscar responsabilidades: «El fenómeno en curso no es latinoamericano ni una crisis importada: es específicamente argentino y fabricado en casa». Para graficarlo, basta observar la región: mientras nuestro país se desploma casi 8 puntos, Brasil crece un 3,5%, Chile un 5,2% y Perú un 6,5%.

Los sectores más castigados por este modelo son los intensivos en mano de obra, como el textil, la indumentaria, los productos metálicos y los muebles. Durante el año 2025, la industria operó al 57,9% de su capacidad instalada, el nivel más bajo de la última década (excluyendo el año 2020). Es decir, las fábricas sobrevivientes están trabajando a menos de seis de cada diez unidades de su potencial real.

La advertencia final de los especialistas no deja lugar para el optimismo ni para la famosa recuperación en «V» prometida por el Gobierno: «Las empresas que cerraron no reabrirán, el know-how y los equipos se dispersan, y los trabajadores que perdieron sus empleos difícilmente los recuperen en el sector». Mientras tanto, el Presidente elige seguir debatiendo sobre la cuarentena en las redes sociales.