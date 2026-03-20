SERVICIOS PÚBLICOS CONTINÚA CON EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD

Personal de Servicios Públicos continúa con los trabajos de arreglo y mantenimiento de calles en el barrio La Paz y sectores cercanos.

Del mismo modo se llevan adelante mejoramiento de calles en calle Formosa y accesos principales.

Las sucesivas precipitaciones y el constante tránsito vehicular provocan el deterioro de las calzadas. Por este motivo, desde el municipio se puso en marcha un plan estratégico de mejoramiento, priorizando las calles más transitadas para luego avanzar progresivamente en el resto.

Cabe destacar que los más de 100 barrios de la localidad demandan un importante esfuerzo de recuperación luego de cada lluvia. En este sentido, desde el municipio solicitaron a los vecinos paciencia y comprensión, ya que las cuadrillas trabajan en contraturno para acelerar las tareas y dar respuesta a cada sector.

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