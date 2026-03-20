IRÁN REVELA QUE APENAS HA USADO SUS MISILES VIEJOS: LOS DE NUEVA GENERACIÓN VIENEN EN CAMINO

Un alto oficial de la Guardia Revolucionaria le dijo a la agencia Fars que los misiles lanzados en las tres semanas de guerra son en su mayoría de los años 2012, 2013 y 2014. Es decir, Irán ha estado peleando con armamento de más de una década. «Dado nuestro pronóstico de una guerra prolongada, aún no hemos utilizado nuestra nueva generación de misiles, salvo en casos excepcionales», afirmó el oficial.