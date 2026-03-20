IRÁN REVELA QUE APENAS HA USADO SUS MISILES VIEJOS: LOS DE NUEVA GENERACIÓN VIENEN EN CAMINO
Un alto oficial de la Guardia Revolucionaria le dijo a la agencia Fars que los misiles lanzados en las tres semanas de guerra son en su mayoría de los años 2012, 2013 y 2014. Es decir, Irán ha estado peleando con armamento de más de una década. «Dado nuestro pronóstico de una guerra prolongada, aún no hemos utilizado nuestra nueva generación de misiles, salvo en casos excepcionales», afirmó el oficial.
Esos «casos excepcionales» ya muestran de qué es capaz Teherán. El 17 de marzo desplegó por primera vez el Sejjil-2, un misil de combustible sólido con alcance de 2,000 km que los analistas llaman «el misil bailarín» porque maniobra en pleno vuelo para esquivar interceptores. También ha usado el Khorramshahr-4, que lleva una ojiva de 2 toneladas y viaja a Mach 14, y el Fattah-2, que Irán presenta como hipersónico.
Pero la táctica más efectiva ha sido otra: misiles con ojivas de munición de racimo. Según Reuters, la mitad de los misiles disparados contra Israel llevan este tipo de carga. Cada ojiva se fragmenta a entre 7 y 10 km de altura en unas 24 submuniciones que caen como granadas. Una pareja de ancianos en Ramat Gan murió por una sola de esas submuniciones que penetró las defensas.
La estrategia iraní es clara: guerra de desgaste. Aunque los lanzamientos bajaron un 90% respecto al primer día, Irán mantiene disparos constantes de uno o dos misiles hacia infraestructura civil y energética. Su cálculo es que los sistemas defensivos de Israel y el Golfo se agoten antes que su arsenal. Un experto lo resumió así: «No importa cuántos lances mientras mantengas una amenaza creíble. Basta un solo dron exitoso para destruir la sensación de seguridad».