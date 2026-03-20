SAMUHÚ: ÑACHEC REFUERZA SU PRESENCIA EN TERRITORIO Y ACOMPAÑA A LAS FAMILIAS RURALES

El programa provincial, social y articulado Ñachec continúa fortaleciendo su trabajo territorial con un abordaje integral en distintas localidades del interior chaqueño. En esta oportunidad, el equipo se hizo presente en la zona rural de Samuhú, específicamente en Colonia 4 Boca, donde se desarrolló una jornada de relevamiento en la comunidad.

La actividad, en coordinación permanente con el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, contó con el acompañamiento de las facilitadoras Solange Hernández, de Samuhú, y Eliana Medina, de Villa Berthet, quienes junto a referentes locales llevaron adelante un recorrido por la zona, manteniendo encuentros con familias y autoridades de instituciones educativas.

Durante la jornada, también se generaron espacios de diálogo con los vecinos, donde se escucharon de manera activa sus inquietudes, necesidades y propuestas. Asimismo, se relevaron distintas situaciones sociales, educativas y comunitarias, con el objetivo de continuar fortaleciendo políticas públicas que respondan a las demandas reales del territorio. Desde el programa destacaron la importancia de sostener una presencia constante en terreno, entendiendo que el contacto directo con la comunidad permite construir soluciones más eficaces y acordes a cada realidad local. En este sentido, remarcaron que el trabajo articulado con instituciones y actores locales resulta clave para garantizar un acompañamiento integral a las familias. “Hoy estuvimos en la zona rural donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con familias y directivos de instituciones educativas locales. Escuchamos activamente sus inquietudes y necesidades, reafirmando nuestro compromiso de trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida en la comunidad”, señalaron desde el equipo.

El programa Ñachec forma parte de una política pública orientada a la inclusión social, el fortalecimiento comunitario y la presencia activa del Estado en el territorio, promoviendo el acceso a derechos y el desarrollo integral de las familias chaqueñas.

Finalmente, adelantaron que estas acciones continuarán replicándose en distintos puntos de la provincia, consolidando una red de acompañamiento cercana y eficiente, con eje en el trabajo conjunto y la escucha activa de cada comunidad.

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