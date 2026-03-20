ANSES: LOS MONTOS CONFIRMADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA TARJETA ALIMENTAR EN MARZO

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está destinada a la compra de alimentos de la canasta básica.

Beneficiarios de la AUH con hijos menores de 18 años o sin límite de edad si presentan alguna discapacidad.

con hijos menores de 18 años o sin límite de edad si presentan alguna discapacidad. Personas que reciben la AUE , desde el tercer mes de embarazo en adelante.

, desde el tercer mes de embarazo en adelante. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por maternidad múltiple (siete hijos), siempre que los menores o hijos con discapacidad estén correctamente registrados en ANSES.

Montos de la Tarjeta Alimentar y cómo se cobran

Los importes de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos que tenga la familia y se depositan junto con la prestación principal en la misma cuenta. Para marzo de 2026, los montos son: $52.250 para quienes tienen un hijo o perciben la AUE, $81.936 para hogares con dos hijos, y $108.062 para familias con tres o más hijos.