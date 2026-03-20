ANSES: LOS MONTOS CONFIRMADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA TARJETA ALIMENTAR EN MARZO
Esta ayuda económica, orientada a las familias en situación de vulnerabilidad, tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos. Los detalles en la nota.
Las asignaciones, pensiones y jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) registraron un aumento del 2,9% en marzo, como consecuencia de la inflación de febrero. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin cambios, ya que su valor no depende de la movilidad previsional.
Este beneficio, destinado a las familias en situación de vulnerabilidad ,se acredita automáticamente junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE), asegurando que las familias puedan acceder a alimentos esenciales sin realizar trámites adicionales.
Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar de ANSES
- Beneficiarios de la AUH con hijos menores de 18 años o sin límite de edad si presentan alguna discapacidad.
- Personas que reciben la AUE, desde el tercer mes de embarazo en adelante.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por maternidad múltiple (siete hijos), siempre que los menores o hijos con discapacidad estén correctamente registrados en ANSES.
Montos de la Tarjeta Alimentar y cómo se cobran
Los importes de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos que tenga la familia y se depositan junto con la prestación principal en la misma cuenta. Para marzo de 2026, los montos son: $52.250 para quienes tienen un hijo o perciben la AUE, $81.936 para hogares con dos hijos, y $108.062 para familias con tres o más hijos.
Este beneficio se destina exclusivamente a la compra de alimentos, sin descuentos ni retenciones, acreditándose en la misma fecha que la AUH, AUE o PNC.
Cuánto cobro por la AUH de ANSES
En marzo de 2026, cada beneficiario de la AUH recibe $132.814, aunque ANSES retiene el 20%, dejando un pago mensual efectivo de $106.251,20.
- Un hijo: $106.251,20 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $158.501,20.
- Dos hijos: $212.502,40 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $294.438,40.
- Tres hijos o más: $318.753,60 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $426.815,60.