PUERTO VILELAS SECUESTRAN MOTOPARTES EN ALLANAMIENTO

Investigan a presuntos integrantes de una banda dedicada a robar motocicletas.

En un operativo realizado por la División Sustracción Vehicular, los investigadores llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en viviendas de Puerto Vilelas, con el objetivo de desarticular una banda dedicada al robo de motocicletas.

Los allanamientos comenzaron a las 8 de la mañana. En una vivienda, ubicada sobre calle Pio XII, se logró el secuestro de numerosas motopartes y herramientas de desarme, entre ellas: faro delantero, retrovisores, portaequipajes, caño de escape, llanta rodado 17, tapa de embrague y baulera de motocicleta 110cc.

El investigado no se encontró en el lugar al momento del procedimiento.

Por otra parte en las otras viviendas no encontraron elementos de interés en la causa.

La investigación

El caso se vincula con un hecho de tentativa de robo en Laguna Blanca, donde varios sujetos armados intentaron sustraer una motocicleta. Uno de ellos fue detenido, mientras que los demás lograron escapar en un automóvil.

Además, se investiga el hurto de otra motocicleta en Puerto Tirol, lo que refuerza la hipótesis de una banda organizada dedicada a este tipo de delitos.

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