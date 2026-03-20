LA LEONESA CAYÓ “EL NENE” TRAS ALLANAMIENTOS POR NARCOMENUDEO

En los operativos secuestraron droga y un arma de fuego.

En el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes, efectivos de la División Operaciones Drogas La Leonesa llevaron adelante allanamientos simultáneos este jueves entre las 10:10 y las 12:20, con intervención de las Fiscalías Antidrogas y el Equipo Fiscal de Investigación.

Uno de los procedimientos se realizó en el barrio Margarita, donde se logró el secuestro de envoltorios con marihuana y un revólver calibre 32 con municiones. En ese lugar fue aprehendido un hombre de 45 años conocido como “El Nene”, vinculado a la causa.

El detenido fue notificado de su aprehensión tanto en la causa por estupefacientes como por tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la justicia.

Los operativos se desarrollaron con colaboración de unidades policiales locales y finalizaron sin incidentes. Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones continuará: “uno a uno van a caer”.

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