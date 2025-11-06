En virtud del feriado establecido por el BCRA por el Día del Bancario, este jueves 6 de noviembre no habrá atención presencial en sucursales y minifiliales de Nuevo Banco del Chaco, pero estarán disponibles todos los canales digitales a través de NBCH24 en la aplicación y versión web, así como las operaciones en cajeros automáticos y compras con tarjetas de débito y crédito.

En NBCH24 Online Banking se pueden realizar todas las gestiones: pago de servicios, compras con QR, envío de dinero, solicitud de préstamos, inversiones, trámites de tarjeta de débito como blanqueo de PIN, aviso de viaje al exterior, entre otras.

Pagar en NBCH24 tiene premio

Todos los pagos de servicios en NBCH24 Online Banking suman chances para ganar 10 premios mensuales de $350.000 acreditados en tarjeta Tuya Recargable.

Participan todas las chances acumuladas durante noviembre. Cada pago en NBCH24 Online Banking es una chance, entran todos los tipos de pagos de servicios e impuestos: luz, agua, internet, cable, ATP, telefonía, etc.

El primer sorteo será el 9 de diciembre y el segundo sorteo se realizará en enero. El sorteo final se realizará en febrero y contará con grandes premios: Un premio de $2.000.000 y 9 premios de $500.000.

Además, para los clientes que realicen por primera vez un pago en NBCH24 Online Banking tendrán 20% de reintegro y también sumarán chances para los sorteos. Desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, todas las personas que hagan su primer pago de servicios a través de NBCH24 Online Banking accederán a un reintegro de hasta $5.000.

Estos beneficios aplican a los pagos realizados tanto en la app como en la plataforma web de NBCH24 Online Banking en 24.nbch.com.ar

Nuevo Banco del Chaco ni ninguna entidad oficial nunca solicitará que se revele información personal confidencial ni requerirá conocer la clave PIN, clave Token o credenciales de home banking para ninguna operación. Si esto sucede, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana, reportar la situación al 0800-888-5465 (Red Link) y en la entidad bancaria.