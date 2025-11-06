CORRIENTES: DESARMAN UNA RED DE «TURISMO SEXUAL» EN PASO DE LA PATRIA

Una investigación de varios meses con siete allanamientos, terminaron por desarticular una red de captación para turismo sexual, que operaba entre la ciudad de Corrientes y la localidad de Paso de la Patria.

En las últimas horas, efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes de la Policía Federal Argentina lograron asestar un golpe, en el que atraparon a un hombre y una mujer que captaban mujeres para luego prostituirlas en «El Paso». A la vez, rescataron a una joven víctima de trata sexual que era explotada por esa organización criminal.

La causa se inició por el delito de trata de personas y permitió a los federales allanar varios locales ubicados en inmediaciones de las avenidas Cazadores Correntinos y Chacabuco de la capital correntina, donde eran captadas las jóvenes.

Una mujer era la encargada de establecer el contacto con turistas y luego captar a quienes iban a trasladar en una combi, manejada por su padrastro y otros autos, hasta la villa turística.

Los investigadores establecieron que los encuentros se realizaban en días y horarios variables. Se secuestraron vehículos, una importante cantidad de celulares y documentación de interés.

Durante la investigación, descubrieron también que una agente del Servicio Penitenciario de la provincia de Corrientes, estaría seriamente implicada en la captación. Asimismo, hay otras funcionarias del Servicio Penitenciario bajo la lupa.

La víctima rescatada fue puesta a resguardo y contención de profesionales de la fuerza. No se descartan más allanamientos y detenciones en torno a la causa.