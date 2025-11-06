REUNIÓN CON COMISIONES DE ARTESANOS Y ARTESANAS DE CHACRA 51, CHACRA 64 Y BARRIO CURISHI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Municipio de Juan José Castelli, a través de la Subsecretaría de Pueblos Originarios, llevó adelante una reunión con miembros de las comisiones de artesanos y artesanas de Chacra 51, Chacra 64 y Barrio Curishi, con el objetivo de coordinar acciones destinadas a fortalecer la artesanía local, una valiosa actividad que se transmite de generación en generación y que representa nuestra identidad cultural y nuestras costumbres. 🌿🪶

Durante el encuentro, se destacó la importancia de preservar y acompañar este patrimonio cultural, brindando apoyo a las y los artesanos para que sus trabajos puedan integrarse a las ferias locales, ofreciendo variedad, calidad y atractivo a quienes visitan la ciudad. 🛍️🤝

Desde el Municipio de Juan José Castelli se promueve la conformación de comisiones de artesanos y artesanas, con el fin de trabajar de manera más organizada y dentro de los marcos legales, fortaleciendo así su representación y gestión colectiva. 🧵📋

Estas acciones no solo promueven el arte y la cultura, sino que también aportan al turismo local, permitiendo que los visitantes conozcan y se lleven un testimonio vivo de la cultura ancestral, reflejo de la identidad de nuestros pueblos originarios. 🌎❤️

🪡 Estas reuniones forman parte del programa “Impulsa Cultura”, que tiene como propósito fortalecer el legado cultural, brindando a los artesanos herramientas para transmitir su arte y generar un sustento económico digno a través de su oficio. 💪🎭

Esta importante iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Pueblos Originarios, a cargo de Lázaro Eugenio Díaz, con el apoyo del Coordinador de Relaciones con la Comunidad Cesar Illesca y del Secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero. 🙌🎨

