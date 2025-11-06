JORNADA DE TRABAJO Y CONCIENCIACIÓN EN LA E.E.S. N°134 DE ZAPARINQUI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la Escuela de Educación Secundaria N°134 de Zaparinqui, se llevó adelante una jornada de trabajo y concienciación organizada por la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, en articulación con la Coordinación de Juventudes, el Instituto de Educación Superior Padre Carlos Luath, el equipo directivo del Instituto Pío XII y la Delegación Municipal de Zaparinqui.

La actividad estuvo destinada a estudiantes secundarios de la institución y combinó talleres de reflexión y concienciación con propuestas deportivas y recreativas 🏐🎨.

Los talleres de concienciación resultan fundamentales porque permiten reflexionar sobre temas actuales, promover el respeto y fortalecer valores que contribuyen a construir una convivencia más solidaria, inclusiva y responsable. 💬🌈

Fue una jornada muy dinámica y participativa, donde talleristas y alumnos compartieron un espacio de aprendizaje, intercambio y diversión. Con gran entusiasmo, los estudiantes cerraron la jornada con actividades lúdicas y deportivas, reforzando el espíritu de compañerismo y trabajo en equipo. 🙌⚽

Desde el Municipio de Juan José Castelli y la Delegación de Zaparinqui, se continúa promoviendo espacios de formación y encuentro que fortalezcan los valores comunitarios y el desarrollo integral de nuestros jóvenes.

