CASTELLI: ¡A PASO FIRME! AVANZAN LAS OBRAS DE BACHEO EN LA CIUDAD

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Juan José Castelli avanza con el programa de recuperación y bacheo de pavimentos urbanos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y poner en valor calles deterioradas de la localidad. 👷‍♀️👷‍♂️

Estos trabajos permiten restablecer el tránsito normal en sectores donde los daños en la calzada dificultaban la circulación y generaban inconvenientes a conductores y peatones. 🚗🚶‍♀️

En esta etapa, se realizaron intervenciones sobre Avenidas Perón, en Avenida Hipólito Yrigoyen, calle 25 de Mayo, Avenida San Martín y calle Salta, Calle Sarmiento y Rio Teuco, en esta oportunidad Calle Reconquista, mejorando así la infraestructura vial y brindando mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por la ciudad. 🏙️✅

💬 Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que, si bien existen todavía tramos muy dañados, el municipio continúa avanzando con recursos propios, realizando un gran esfuerzo para reparar y mantener las calles en condiciones óptimas. 💪🏗️

Asimismo, se anunció que próximamente comenzará la pavimentación de más cuadras en el casco céntrico, un proyecto largamente esperado por los vecinos y que representa un paso más hacia el sueño de cerrar ese sector con pavimento. 🚜🧱

Esta obra constituye una importante inversión del Municipio de Juan José Castelli, posible gracias a una gestión eficiente y una administración responsable de los recursos públicos, que permite continuar ejecutando obras con fondos propios. 🌿🤝

