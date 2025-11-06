SE LLEVÓ OBJETOS DE SU PROPIO LOCAL Y FINGIÓ QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS

Este miércoles por la noche, alrededor de las 21, efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas se dirigieron a la avenida Vélez Sarsfield al 165, donde se había denunciado un presunto hurto.

Al llegar, fueron informados por uno de los propietarios del lugar que alguien sustrajo varios equipos y mobiliario gastronómico.

Algunos de los elementos recuperados.

Entre los elementos sustraídos estaban tres exhibidoras, un freezer de helados, tres tubos de gas de 10, 15 y 45 kilos, dos mesas y seis sillas plásticas, un microondas, una máquina para cortar film, una freidora eléctrica, dos canastos para freír, tres bandejas metálicas y un horno industrial.

Personal de la División Delitos contra la Propiedad inició las tareas investigativas y, tras revisar las cámaras de seguridad, notó que el presunto autor se habría llevado todos los objetos en una camioneta Ford F100, por la siesta.

El conductor del vehículo fue localizado e informó que lo habían contratado por teléfono para trasladar los bienes hasta el barrio Carpincho Macho.

El hombre detenido.

Con esta información, los agentes se dirigieron al domicilio brindado y el propietario de la vivienda, que sería uno de los socios y dueños del local gastronómico, entregó voluntariamente todos los objetos.

Finalmente, la fiscalía ordenó su aprehensión por «supuesto hurto».