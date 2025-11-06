RESISTENCIA: DOS MOTOCICLETAS SECUESTRADAS, UNA DE ELLAS HABÍA SIDO ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervinieron los agentes de la División Enlace Operativo

Anoche en el marco de operativos de prevención de ilícitos, los efectivos de la División Enlace Operativo emprendieron recorridas por la zona sur de la ciudad.

Alrededor de las 23, en la intersección de Nicaragua y Frondizi, intentaron demorar para un control vehícular a un joven que guiaba una motocicleta Rowser 200 cc, pero éste los evadió y comenzó una huida por la calle Frondizi, lo siguieron.

A pocas cuadras dejó el rodado en la vía pública y huyó a pie por los pasillos del barrio. Allí los agentes procedieron al secuestro para establecer su procedencia.

Más tarde, en el barrio Santa Catalina, con la misma modalidad secuestraron una motocicleta Siam Qu, tras verificar las numeraciones supieron que horas antes había sido sustraída a un hombre. La secuestraron y la pusieron a disposición de la justicia.

