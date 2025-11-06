Incendio trágico en Palermo: murió una mujer y otras seis personas fueron asistidas

Para poder trabajar en la zona y facilitar tanto el acceso de los vehículos de emergencia como las tareas de extinción, se realizó un corte de circulación sobre la Avenida Scalabrini Ortiz.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó cinco ambulancias y una unidad de Triage, con profesionales que asistieron a un total de seis personas en el lugar: cinco mujeres y un hombre, todos adultos con edades comprendidas entre 34 y 72 años.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de 68 años a causa del siniestro y dispusieron la presencia de una psicóloga de la Policía de la Ciudad para contención de familiares y vecinos afectados por la situación.

La Policía Científica se encontraba trabajando para determinar las causas que originaron el fuego y, debido al operativo, la circulación en la zona de Scalabrini Ortiz al 2300 quedó totalmente cortada y se recomendó a los automovilistas evitar el área hasta que finalicen las tareas de peritaje y ventilación del edificio.