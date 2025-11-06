JAVIER MILEI INICIA ESTE JUEVES SU NUEVA VISITA A ESTADOS UNIDOS: LA AGENDA
El mandatario arriba este jueves a Miami, para participar del American Business Forum.
El Presidente tenía previsto arribar a Miami alrededor de las 23 horas de la argentina, pero la llegada se postergó para alrededor de la 1 de la madrugada del jueves, debido a una sorpresiva escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú.
Agenda de la gira internaciones de Javier Milei
(Los horarios están expresados en hora argentina)
Jueves 6 de noviembre
- 17:45 hs – El Presidente hablará en el American Business Forum.
- 19:15 hs – Partida del vuelo especial hacia Palm Beach, donde llegará a las 19:35 hs.
- 22:30 hs – Intervención del Presidente en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Viernes 7 de noviembre
- 00:30 hs – Vuelo hacia Nueva York (arribo 3:30 hs).
- 12 hs – Participación en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.
- 19 hs – Partida hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (arribo 3 hs del día siguiente).
Sábado 8 de noviembre
- 9:30 hs – Vuelo hacia la ciudad de El Alto (arribo 10:20 hs).
- 11 hs – Participación en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludo al presidente Rodrigo Paz Pereira.
- 13 hs – Ceremonia de entrega del bastón de mando.
- 14 hs – Regreso a Buenos Aires.
- 17:35 hs – Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.