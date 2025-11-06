JAVIER MILEI INICIA ESTE JUEVES SU NUEVA VISITA A ESTADOS UNIDOS: LA AGENDA

Javier Milei inicia una nueva gira en Estados Unidos.

Tras algún imprevisto en el itinerario del vuelo, el presidente Javier Milei inicia este jueves su nueva gira por Estados Unidos, con el el American Business Forum de Miami como el evento principal.

El encuentro del que participará el libertario reunirá a figuras de talla mundial, incluyendo al expresidente Donald Trump, el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi, la líder opositora venezolana María Corina Machado (ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), el CEO de JP Morgan Chase Jamie Dimon, el actor Will Smith y el presidente de la Fórmula 1 Stefano Domenicali.

Tras su paso por Miami, Milei continuará hacia Nueva York para cumplir con un objetivo doble: una visita religiosa a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, en agradecimiento por el triunfo de La Libertad Avanza, y un encuentro con inversores organizado por el Consejo de las Américas, donde sí podría coincidir de forma informal con Trump.

El Presidente tenía previsto arribar a Miami alrededor de las 23 horas de la argentina, pero la llegada se postergó para alrededor de la 1 de la madrugada del jueves, debido a una sorpresiva escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú.

El ARG01, que había despegado de Aeroparque a las 15:30 (hora argentina), aterrizó en la capital peruana a las 17:41 (hora local) sin que se hubiera informado previamente de esta parada, según la agencia Noticias Argentinas.