FUERTE CRUCE EN REDES SOCIALES ENTRE LA HIJA DE MANUEL ROSEO Y EL EX SENADOR EDUARDO AGUILAR POR LA EXPROPIACIÓN DE LA FIDELIDAD

Lucía Roseo Cuellar, le volvió a cuestionar al ex senador nacional autor del proyecto de expropiación de la estancia La Fidelidad, y lo trató de «sin vergüenza»

Aguilar le respondió que fue la acción de la que más orgulloso se siente y aseguró que «no creo que pude hacer un aporte mayor al Chaco y a la humanidad», le respondió