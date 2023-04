SERGIO MASSA ANUNCIÓ UN NUEVO «DÓLAR AGRO» A $ 300 Y SUSPENSIONES DE CUIT A EMPRESAS QUE NO LIQUIDEN DIVISAS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, lanzó este miércoles el Programa de Incremento Exportador, a través del cual implementarán un «dólar agro» para la soja por 45 días y uno para economías regionales por 5 meses a $ 300.

Con una serie de decretos, el Gobierno nacional establecerá medidas para aumentar las exportaciones del campo para generar más ingresos de divisas, mantener los precios de los productos en el mercado interno y aplicar sanciones a las empresas que «le hacen trampa al Estado».

«Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Cuando uno mira los registros, encuentra los últimos registros en 1922 y no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a la que estamos viviendo», inició su discurso el titular del Palacio de Hacienda.

En este sentido, mencionó que en el pasado hubo políticas de asistencia, pero «muchas veces la ayuda no llega, por eso en un decreto establecimos la automaticidad para suspender las ejecuciones fiscales, bancarias y las percepciones de anticipos a 69,000 productores».

En cuanto a otra de las medidas, se definió un tipo de cambio diferencial fijo de $ 300 para la soja hasta el 31 de mayo y se incorporó a las economías regionales, una de las «grandes empleadoras del país», aunque en este caso será del 8 de abril al 30 de agosto.

«Queremos que aumenten las exportaciones, sino también que no aumenten los precios internos, que esa ganancia mayor se vea reflejada en los precios del mercado interno, así como mantener los volúmenes de abastecimiento», puntualizó sobre otro de los puntos.

Por otra parte, implementarán un mecanismo para suspender el CUIT a empresas y directores que no cumplan conla liquidación de dólares: «Para aquellos que no juegan limpio entre los exportadores; aunque hay un plazo de 180 días y hay muchos que hacen el esfuerzo y traen las divisas, eso se ve desdibujado porque especulan y le hacen trampa al Estado. Para esos 3700 millones de dólares de empresas argentinas que no han cumplido, habrá un mecanismo de suspensión del CUIT de las empresas y de sus directores; aspiramos a que, aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central, se conviertan en personas no hábiles a nivel comercial». En paralelo, prohibir el acceso al mercado de cambio.

