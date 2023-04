LOS CASOS DE DENGUE EN CHACO ASCIENDEN A 228 POSITIVOS Y 82 EN ESTUDIO: MEDIDAS PARA PREVENIR EL VIRUS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Chaco actualizó el parte epidemiológico por dengue e informó que hasta la fecha detectaron 228 casos positivos, 82 en estudio y 181 negativos, de un total de 491 analizados.

En conferencia de prensa, la ministra Carolina Centeno detalló que las localidades más afectadas son Resistencia con 88 casos positivos, Basail con 75, Charata con 14, Fontana con 10, Barranqueras con 9 y Du Graty con 9.

«Nuestra provincia no es una de las más afectadas. Existen otras jurisdicciones que han superado los mil casos, como Santa Fe, una provincia vecina que tiene más de 3.500 casos, Santiago del Estero con 1.100 casos, Salta con más de 600 casos también», precisó.

Luego, la funcionaria hizo hincapié en la forma de contagio: «A diferencia de lo que veníamos trabajando con COVID, para poder contagiarse de dengue inherentemente hay en el medio un vector que es el mosquito. No existe la transmisión de persona a persona».

«En este ciclo, un mosquito sano pica a una persona enferma, adquiere el virus, pasa a otra persona que está sana y en esa nueva picadura es donde transmite la infección», explicó sobre el proceso de transmisión.

Y advirtió: «Recordemos que el vector, el mosquito aedes aegypti, no solo transmite dengue sino otras enfermedades que denominamos arbovirus: zika, chikungunya y fiebre amarilla».

«Sin vector, no hay posibilidades de enfermedad», subrayó Centeno.

Por eso, las medidas están destinadas principalmente a la eliminación de los criaderosy reservorios donde el mosquito se reproduce y se cría.

«Este agente transmisor necesita de un ciclo que se genera en el agua. El mosquito para poder procrearse necesita que su huevo sea depositado en agua con determinadas características que permiten que ese huevo se transforme luego en un mosquito adulto», mencionó.

En ese sentido, señaló que «cada mosquito pone entre 100 y 400 huevos que eclosionan en las 72 horas posteriores: se transforman en mosquitos adultos en los tres días subsiguientes».

«Por eso, las medidas más efectivas contra el dengue no tienen que ver con la fumigación o con matar al mosquito adulto, sino particularmente trabajar en los huevos y larvas. El trabajo sostenido que se viene haciendo es profundizar en el saneamiento ambiental, el descacharrizado, el manejo adecuado de los residuos tanto en nuestras casas como en los barrios y en los espacios públicos. Sostenemos reuniones con intendentes de la provincia para contribuir necesariamente a esto y todas las medidas que tomemos para prevenir la aparición del vector», sostuvo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue, adquiere el virus y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura.

La medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitar que acumulen agua, dando vuelta (baldes, palanganas, tambores), vaciando y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables, por ejemplo).

También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas de desagües, y no debe olvidarse que el mosquito adhiere sus huevos a las paredes de los recipientes, por lo que además de cambiar del agua, es necesario cepillar el interior de las paredes para eliminarlos.

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente siguiendo siempre las indicaciones del envase. A su vez, se sugiere usar ropa de manga larga y colores claros. Para proteger a las y los bebés (que no pueden usar repelente), se deben colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos. En relación al hogar, es importante disponer mosquiteros en puertas y ventanas y usar repelentes ambientales como tabletas, aerosoles (interior) o espirales (exterior).

La aplicación de insecticida mediante fumigación sólo sirve para eliminar mosquitos adultos siempre y cuando entren en contacto con el insecticida en el momento que es aplicado. No tiene poder residual y tampoco elimina formas inmaduras del mosquito (huevos, larvas y pupas); por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se eliminan los criaderos de nuevos mosquitos. Por lo demás está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente.

