SERÁ ESTE 14 Y 15 NOVIEMBRE: IPRODICH Y CEFCA ANUNCIARON EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD

El gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) y del Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública del Chaco (CEFCA) invitan a participar del Congreso Internacional de Discapacidad, bajo el lema “Autonomía y Autodeterminación: Desafíos y oportunidades en la era de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Siglo XXI”.

El encuentro se realizará los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre, en modalidad presencial y virtual, con el objetivo de co-crear acciones concretas junto a movimientos de personas con discapacidad, profesionales, instituciones educativas y organismos públicos comprometidos con la inclusión y los derechos humanos. La primera jornada, el viernes 14, se desarrollará de 8:00 a 16:30 en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La segunda jornada, el sábado 15, se llevará adelante de 9:00 a 13:00 en formato virtual, con exposiciones y debates sobre temas de actualidad vinculados con la inclusión, la autonomía y la igualdad de oportunidades.

Ejes temáticos:

-Autonomía y autodeterminación: planificación centrada en la persona.

-Trabajo y discapacidad: las tecnologías como herramientas para reducir la brecha laboral.

-Género, discapacidad y derechos sexuales y reproductivos.

-Salud mental y los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

-El rol docente ante la atención a la diversidad.

Objetivos del Congreso:

-Promover un diálogo multidisciplinario entre personas con discapacidad, familias, Estado, academia y sector privado.

-Compartir buenas prácticas y avances tecnológicos que impulsen la inclusión.

-Favorecer políticas públicas y marcos legislativos alineados con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La inscripción se encuentra abierta a través del siguiente formulario:

👉 https://forms.gle/Yv1Z1iinfpwrbw6k7￼

Además, el Congreso podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube del IPRODICH, permitiendo que personas de todo el país y del exterior participen de manera remota en este espacio de reflexión, aprendizaje y construcción colectiva hacia una sociedad más inclusiva.

