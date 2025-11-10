NOCHE DE FESTEJOS POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

El Municipio de Juan José Castelli celebró este 7 de noviembre el Día del Empleado Municipal con una gran fiesta en la Asociación Alemanes del Volga.

Esta importante celebración, organizada por el municipio, tuvo como objetivo reconocer y valorar el trabajo que cada empleado y empleada realiza diariamente desde las distintas áreas, contribuyendo al crecimiento y bienestar de la ciudad

El 8 de noviembre es el día empleado municipal, celebrar este clásico encuentro reúne a la gran familia municipal y es también la oportunidad para reconocer a quienes culminaron su trayectoria laboral y alcanzaron la jubilación, destacando su compromiso y dedicación a lo largo de los años

En su discurso, el jefe comunal saludó a los jubilados y jubiladas, agradeció a todo el personal por su esfuerzo cotidiano y remarcó:

“ Son tiempos difíciles, los que venimos transitando en estos tiempos, pero pese a las dificultades económicas, hemos hecho el esfuerzo de sostener a todos nuestros empleados municipales sin despedir a nadie. Además, anuncio que a partir del 1 de enero de 2026, todos los trabajadores jornalizados pasarán a planta permanente, un acuerdo que se trabajo con la presidenta del Concejo y el equipo económico.”