NOCHE DE FESTEJOS POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL
El Municipio de Juan José Castelli celebró este 7 de noviembre el Día del Empleado Municipal con una gran fiesta en la Asociación Alemanes del Volga.
Esta importante celebración, organizada por el municipio, tuvo como objetivo reconocer y valorar el trabajo que cada empleado y empleada realiza diariamente desde las distintas áreas, contribuyendo al crecimiento y bienestar de la ciudad
El 8 de noviembre es el día empleado municipal, celebrar este clásico encuentro reúne a la gran familia municipal y es también la oportunidad para reconocer a quienes culminaron su trayectoria laboral y alcanzaron la jubilación, destacando su compromiso y dedicación a lo largo de los años
El intendente Pío Sander, acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, concejales y miembros del gabinete municipal, encabezó esta emotiva celebración.
En su discurso, el jefe comunal saludó a los jubilados y jubiladas, agradeció a todo el personal por su esfuerzo cotidiano y remarcó:
“ Son tiempos difíciles, los que venimos transitando en estos tiempos, pero pese a las dificultades económicas, hemos hecho el esfuerzo de sostener a todos nuestros empleados municipales sin despedir a nadie. Además, anuncio que a partir del 1 de enero de 2026, todos los trabajadores jornalizados pasarán a planta permanente, un acuerdo que se trabajo con la presidenta del Concejo y el equipo económico.”
Asimismo, el intendente destacó el incremento salarial del 41% logrado en las últimas paritarias, y anticipó que en los primeros meses del próximo año se retomarán las mesas de diálogo para seguir mejorando los salarios. Pío Sander cerró su mensaje agradeciendo a los proveedores por su colaboración y acompañamiento que hicieron posible estos regalos
Durante la noche se entregaron reconocimientos y presentes a los empleados jubilados, además de sorteos y premios para todos los presentes