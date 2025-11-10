PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este sábado 8 de noviembre se disputó en Juan José Castelli la gran final del Torneo Clausura de la Liga Castelense de Futsal, certamen que inició en agosto con la participación de 14 equipos locales.

El futsal, una disciplina que crece día a día y reúne a cientos de deportistas, vivió una jornada llena de emoción y buen fútbol.

A la gran final llegaron Cuervos y La Reserva, en un encuentro vibrante que coronó como campeón a Cuervos, tras una destacada actuación de todo el equipo.

Durante la ceremonia de premiación se reconoció también a los jugadores más destacados del torneo: Goleador: Luciano Ortiz (Cuervos) – 29 goles Mejor arquero: Rodrigo Castro (La Reserva)

El podio final del torneo quedó conformado de la siguiente manera: 1° puesto: Cuervos 2° puesto: La Reserva 3° puesto: Villarino

Desde el Municipio de Juan José Castelli se viene acompañando todas las actividades deportivas a través del programa Impulsa Deportes, promoviendo el crecimiento de las distintas disciplinas locales.

El intendente Pío Sander, junto al subsecretario de Deportes Roberto Scheffer, participaron de la premiación y alentaron a los jugadores, destacando la importancia del deporte como una herramienta fundamental de contención e inclusión para jóvenes, niños y adultos.

Acompañaron esta actividad el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio Díaz y el coordinador de Relaciones con la Comunidad Cesar Luis Illesca.

