ZDERO SE REUNIÓ CON AUTORIDADES DEL BBVA Y AVANZÓ EN GESTIONES PARA ATRAER INVERSIONES AL CHACO

En el marco de la misión institucional que desarrolla en España, el gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión con autoridades del BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), una de las entidades financieras más importantes del mundo, con amplia presencia tanto en América, como en la Argentina.

Del encuentro participaron Carina Allende Siliano Manangin, directora y responsable de la banca para América Latina y África, y Oscar Díaz, subdirector de Relaciones Internacionales del BBVA. Durante la reunión se abordaron alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos de la provincia vinculados a infraestructura, energía y desarrollo productivo.

Desde el Gobierno del Chaco destacaron que esta gestión forma parte de una agenda destinada a generar nuevas oportunidades de inversión, impulsar obras claves y promover el crecimiento económico y la creación de empleo en el territorio provincial.

Zdero subrayó ante los directivos del banco la importancia de fortalecer vínculos con actores internacionales que puedan acompañar el desarrollo del Chaco, al tiempo que remarcó la decisión de su gestión de garantizar seguridad jurídica y brindar previsibilidad a proyectos de largo plazo.

La misión continuará con más encuentros junto a empresas y organismos de financiamiento internacional, con el objetivo de posicionar a la provincia en el mapa de inversiones globales y avanzar en iniciativas que mejoren la calidad de vida de los chaqueños.

