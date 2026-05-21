SERVICIOS PÚBLICOS INTENSIFICA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS

La Secretaría de Servicios Públicos continúa llevando adelante importantes trabajos de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del sistema de alcantarillado en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, las tareas se desarrollan sobre calle Primero de Mayo, donde personal municipal realiza la limpieza integral de alcantarillas y desagües, además de la reposición de tubos dañados para mejorar el escurrimiento del agua y evitar obstrucciones.

👷‍♂️ Estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo impulsado por el municipio, especialmente luego de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, con el objetivo de fortalecer el sistema hídrico y reducir inconvenientes durante precipitaciones.

🚜 Desde el área destacaron que las intervenciones continuarán en otros puntos de la ciudad, priorizando los sectores que requieren una rápida atención.

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