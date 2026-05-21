ESTE VIERNES 22: NUEVOS OPERATIVOS RES EN COLONIA ELISA Y PARAJE INGENIERO BARBET

El Ministerio de Salud junto a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, llevará adelante este viernes 22 de mayo nuevos operativos integrales de atención sanitaria en Colonia Elisa y el paraje Ingeniero Barbet, con el objetivo de acercar servicios médicos y asistencia a vecinos de la zona.

Uno de los dispositivos se desarrollará en el Hospital “Sargento Cabral” de Colonia Elisa, a partir de las 8:30, donde se brindarán distintas prestaciones médicas y sociales de manera gratuita. Durante la jornada habrá atención en clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, ginecología, cardiología y neumología, además de ecografías generales, control y aplicación de vacunas a través del Programa de Inmunización y asistencia de organismos como IPRODICH y Ñachec.

En paralelo, también desde las 8:30, se realizará otro operativo en el Centro de Salud del paraje Ingeniero Barbet, donde se ofrecerán servicios de clínica médica, pediatría, obstetricia y control de vacunación.

Desde la organización solicitaron a los vecinos asistir con DNI para facilitar la atención y el registro correspondiente.

El Gobierno provincial continuará fortaleciendo el acceso a la salud pública en todo el territorio chaqueño, especialmente en localidades y parajes del interior.

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