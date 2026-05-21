CHACO: CULTOS AVANZA CON EL REGISTRO DE IGLESIAS EN EL NORTE PROVINCIAL Y PREPARA OPERATIVOS EN EL IMPENETRABLE

El coordinador de Cultos de la provincia del Chaco, Pablo Paredes, confirmó un cronograma de operativos territoriales destinados a la actualización y registro de iglesias y pastores en distintas localidades del norte chaqueño, con el objetivo de facilitar el acceso al Registro de Cultos y fortalecer la presencia institucional en todo el territorio provincial.

La primera jornada se realizará el próximo 29 de mayo en Colonia Aborigen, en el salón del IDACH, mientras que el 30 de mayo el operativo llegará a Pampa del Indio, en la Iglesia Bautista del pastor Marciano Gómez. Posteriormente, el 5 de junio, las tareas continuarán en Villa Río Bermejito, en instalaciones municipales.

Paredes explicó que los operativos contarán con computadoras, internet satelital y personal técnico capacitado para asistir a las comunidades religiosas, especialmente en aquellas zonas donde existen dificultades de conectividad. “El trámite es completamente gratuito, salvo dos estampillados mínimos que tienen un costo accesible”, señaló el funcionario, quien además remarcó que los requisitos incluyen el DNI del pastor y la conformación de una comisión directiva de hasta siete integrantes. También se realizan verificaciones administrativas vinculadas al REDAM y registros provinciales.

El coordinador destacó que estas acciones responden a una directiva del gobernador del Chaco, Leandro Zdero, orientada a fortalecer el acompañamiento institucional y garantizar la presencia del Estado en cada comunidad del territorio provincial.

Asimismo, adelantó que una vez finalizada esta primera etapa, los operativos continuarán en la región del Impenetrable chaqueño, alcanzando localidades como Juan José Castelli, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y Fortín Belgrano. En ese marco, Paredes también valoró el acompañamiento de las iglesias durante la emergencia hídrica en Pampa del Indio, donde trabajaron de manera conjunta con equipos del Gobierno provincial y organizaciones religiosas para asistir a las familias afectadas. “Las iglesias son las primeras en salir a ayudar a la gente y nosotros queremos brindar respaldo institucional”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el objetivo es recorrer toda la provincia antes de fin de año, fortaleciendo el vínculo territorial con las instituciones religiosas y consolidando el trabajo conjunto con las comunidades del Chaco.

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