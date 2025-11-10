MIRAFLORES: CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL
El Municipio de Miraflores llevó a cabo el pasado 8 de noviembre una celebración en conmemoración del Día del Empleado Municipal, desarrollada en las instalaciones del Polideportivo local.
Junto a la Secretaria de Gobierno Ariela Frías, el presidente del Consejo Ricardo Ramirez y miembros del gabinete municipal, acompañamos esta jornada destinada a reconocer la dedicación, el compromiso y la labor cotidiana que desempeñan los trabajadores y trabajadoras municipales en cada una de las áreas.
Durante el encuentro se compartieron momentos de camaradería, se realizaron sorteos y se entregaron premios a los presentes, en un marco de alegría y reconocimiento al esfuerzo conjunto que impulsa el crecimiento y bienestar de la comunidad.
«Cada empleado y empleada municipal cumple un rol fundamental en la construcción de una ciudad más justa, organizada y en permanente desarrollo. Este reconocimiento es una manera de agradecer su entrega y compromiso diario con Miraflores».