Mar. Nov 11th, 2025

MIRAFLORES: CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

By Redaccion 3 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

✔️ El Municipio de Miraflores llevó a cabo el pasado 8 de noviembre una celebración en conmemoración del Día del Empleado Municipal, desarrollada en las instalaciones del Polideportivo local.
💪 Junto a la Secretaria de Gobierno Ariela Frías, el presidente del Consejo Ricardo Ramirez y miembros del gabinete municipal, acompañamos esta jornada destinada a reconocer la dedicación, el compromiso y la labor cotidiana que desempeñan los trabajadores y trabajadoras municipales en cada una de las áreas.
🍾🥳Durante el encuentro se compartieron momentos de camaradería, se realizaron sorteos y se entregaron premios a los presentes, en un marco de alegría y reconocimiento al esfuerzo conjunto que impulsa el crecimiento y bienestar de la comunidad.
🗣️«Cada empleado y empleada municipal cumple un rol fundamental en la construcción de una ciudad más justa, organizada y en permanente desarrollo. Este reconocimiento es una manera de agradecer su entrega y compromiso diario con Miraflores».

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com