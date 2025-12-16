SENA Y BARRAZA, JUNTOS EN UNA CELDA “VIP” CON PATIO PROPIO
La fuga de Luz Mía Di Batista, alias “La Barby”, ocurrida en la madrugada del lunes y recapturada horas después en Corrientes, provocó movimientos internos en el Servicio Penitenciario Provincial que terminaron beneficiando a los detenidos de alto perfil.
Tras el escape, César Sena, Emerenciano Sena y el recientemente condenado por defraudación al Estado, Carlos Iván Barraza, fueron reubicados y desde este lunes conviven juntos en el Complejo Penitenciario de Villa Barberán.
Según pudo establecer la prensa capitalina, los tres piqueteros comparten un pabellón exclusivo, sin contacto con otros presos, en un sector especialmente aislado. Aunque hay otros pabellones en el mismo pasillo, no se cruzan ni interactúan con el resto de la población carcelaria .
Además, cuentan con un patio interno propio, al que pueden acceder desde las 7 hasta las 19 horas, durante doce horas diarias, entrando y saliendo de la celda hasta el cierre de puertas . Una situación que dentro del penal ya es catalogada como una celda “VIP”.
Un antecedente inquietante
Ese mismo sector fue utilizado anteriormente para alojar a Ernesto Fabián Risso Patrón, exjefe de la alcaidía de Resistencia, condenado por contratar a un sicario para un doble homicidio y por monopolizar la venta de drogas en Barranqueras. Un dato que no pasa desapercibido .
Desde el SPP reconocen que la fuga de “La Barby”, quien se encontraba alojada muy cerca de las celdas de los Sena y Barraza, encendió todas las alarmas, y derivó en la decisión de trasladarlos a un sector considerado “más seguro”, aunque con condiciones privilegiadas para quienes purgan condenas graves .
Mientras puertas adentro se habla de seguridad, afuera crece el malestar por los beneficios otorgados a quienes durante años protagonizaron cortes, protestas y presiones sociales, y hoy cumplen condena lejos de las condiciones que enfrenta el resto de los detenidos.