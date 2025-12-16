JUAN JOSÉ CASTELLI: DETUVIERON A UN COLOMBIANO POR SU SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR

Este lunes, cerca de las 20, los agentes de la División Cuerpo de Operaciones Migratorias llevaron a cabo un control motovehicular e identificación de personas en la intersección de avenida San Martín y calle Lauth de Juan José Castelli.

Durante el operativo, demoraron a un ciudadano de nacionalidad colombiana y, tras realizar consultas mediante los sistemas habilitados, se constató que se encontraba en situación migratoria irregular.

Se estableció que había ingresado al país con residencia precaria, la cual se encontraba vencida, no registrando trámites vigentes ante la Dirección Nacional de Migraciones, infringiendo la Ley N° 25.871.

En consecuencia, fue notificado en infracción migratoria con intervención de Delegación Corrientes (DNM) para regularizar su situación.