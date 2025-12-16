RESISTENCIA: DETIENEN A UN HOMBRE ARMADO DURANTE UN OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR EN LA ZONA SUR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre de 32 años fue detenido con dos armas de fuego en su poder durante un operativo preventivo realizado por personal del Departamento Policía Caminera.



El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 04:00 horas, en la intersección de avenida Chaco y avenida Soberanía Nacional, en el marco de tareas de control vehicular e identificación de personas.

Durante el operativo, los efectivos de Caminera interceptaron a un motociclista y, al verificar sus pertenencias, hallaron en el interior de una mochila dos revólveres calibre .38, sin marca visible y sin cartuchos.

Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave 110 cc, color rojo, en la que se desplazaba el sujeto. Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue aprehendido e identificado por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego.

