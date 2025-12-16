CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIA 911: DETUVIERON A DOS SUJETOS REQUERIDOS POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Caminantes y la Patrulla Preventiva durante tareas de prevención.

En el marco de operativos de prevención e identificación de personas, lograron demorar a dos hombres que registraban pedidos activos de aprehensión y detención en la ciudad de Resistencia.

El primer procedimiento tuvo lugar, alrededor de las 03:45, cuando personal de la División Caminantes identificó a un ciudadano en calle José María Paz al 250. Tras la consulta de sus datos en el sistema SiGeBi, se constató que poseía un pedido vigente en el marco de una causa por “Supuesto Hurto Automotor”, con intervención del Equipo Fiscal N° 1. El individuo fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría Primera Metropolitana por razones de jurisdicción.

El segundo hecho ocurrió minutos después, cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron ante un desorden en inmediaciones de Gobernador Uriburu al 2100. En el lugar, se identificó a un masculino que habría intentado violentar una ventana con aparentes intenciones de robo. Al verificar sus datos en el sistema SiGeBi, se confirmó que registraba un pedido de aprehensión/detención vigente en una causa por amenazas simples en un contexto de violencia de género, con intervención del Juzgado Correccional de la Primera Nominación de Resistencia.

En ambos casos, los demorados fueron conducidos a Medicina Legal y posteriormente entregados a las comisarías correspondientes, quedando a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias de rigor.

