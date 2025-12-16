RESISTENCIA- ASENTAMIENTO EL SIFÓN: RECUPERAN ELECTRODOMÉSTICOS Y ELEMENTOS ROBADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana lograron recuperar la totalidad de los bienes sustraídos en un robo ocurrido días atrás en el barrio Aramburu.



La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por un ciudadano de 51 años, quien manifestó que el pasado 13 de diciembre, personas desconocidas ingresaron a su vivienda ubicada en calle Río de Oro, tras forzar la puerta trasera, y sustrajeron diversos elementos de valor. Entre los objetos robados se encontraban una freidora eléctrica, una licuadora, dos cañas de pescar y una campera impermeable, con un valor estimado en 500 mil pesos.

En ese marco, personal del Servicio Externo de la Comisaría Cuarta llevó adelante tareas investigativas que permitieron obtener información sobre un sujeto que estaría ofreciendo los elementos sustraídos en el barrio Barberán.

Con esos datos, alrededor de la 01:30 de la madrugada de este martes, los efectivos se dirigieron a inmediaciones de las calles Freschi y Mar del Plata, en el asentamiento El Sifón. Al advertir la presencia policial, un sujeto abandonó una bolsa arpillera que contenía los elementos denunciados como robados y se dio a la fuga hacia una zona de monte lindera al predio del aeropuerto.

En el lugar se procedió al secuestro de la totalidad de los bienes recuperados. Por disposición del Equipo Fiscal N° 1, los elementos serán restituidos al damnificado, previa acta de reconocimiento, en el marco de una causa por supuesto robo.

Relacionado