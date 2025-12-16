EL GOBERNADOR ZDERO RECIBIÓ A LA “TIGRESA” ACUÑA, EN EL MARCO DE UNA ACCIÓN SOLIDARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero valoró el compromiso solidario de la multicampeona mundial y subrayó el impacto positivo de la actividad. “Que una referente como Marcela “La Tigresa” Acuña elija el Chaco para desarrollar una acción solidaria habla de su compromiso y también del camino que queremos seguir como provincia, acompañando al deporte con sentido social”, afirmó.

En Casa de Gobierno, el mandatario recibió ayer a la reconocida boxeadora Marcela “La Tigresa” Acuña, quien arribó a la provincia para llevar adelante el evento solidario “Puños Solidarios”, una jornada de exhibiciones de boxeo y kickboxing destinada a la recolección de juguetes para ser donados al Hospital Pediátrico.

Durante el encuentro, la campeona mundial de peso pluma y peso supergallo (WIBA y CMB) informó que el evento se realizará el próximo 19 de diciembre en el Club Defensores de la localidad de Puerto Vilelas, y destacó su satisfacción por regresar a la provincia. “Vengo visitando el Chaco desde hace varios años y siempre he recibido una respuesta muy positiva de la gente”, señaló.

Acuña explicó que la iniciativa busca promover el boxeo y el kickboxing desde una perspectiva social y solidaria, resaltando la importancia de la empatía, el respeto y la responsabilidad. En ese sentido, remarcó que estas disciplinas deportivas contribuyen a la formación de valores y al establecimiento de objetivos en los jóvenes, brindando herramientas de contención y superación personal.

Asimismo, indicó que el evento del 19 de diciembre será la apertura del programa “Puños Solidarios”, que tendrá continuidad durante 2026. Lo recaudado será destinado a la compra de juguetes para el Hospital Pediátrico, como una muestra del compromiso social del deporte.

Por su parte, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, expresó su orgullo por la presencia de la multicampeona en la provincia y destacó el valor del evento. “Para nosotros es un honor contar con Marcela Acuña en el Chaco, especialmente en el marco de una actividad solidaria que refleja los valores que promovemos desde el deporte”, sostuvo.

Vázquez agregó que desde el Gobierno provincial se acompaña este tipo de iniciativas que fortalecen la inclusión y la formación en valores, y adelantó que se encuentran planificando acciones para potenciar el desarrollo del boxeo en la provincia durante el próximo año.

Finalmente, el titular del Instituto del Deporte Chaqueño adelantó que existe la posibilidad de que Marcela “La Tigresa” Acuña elija la provincia del Chaco para realizar su pelea de despedida, la cual podría concretarse en Resistencia o en Presidencia Roque Sáenz Peña, lo que significaría un evento de gran relevancia deportiva para la provincia.

Acompañaron al Gobernador en este encuentro, la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño y el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín.