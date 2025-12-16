VILLA ÁNGELA: INTENTARON INGRESAR DROGA OCULTA EN ALIMENTOS PARA UN DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho fue detectado durante un control en la Comisaría Segunda. Secuestraron cocaína y marihuana.



Personal de la Comisaría Segunda de Villa Ángela detectó que durante el control de alimentos destinados a un detenido alojado en la unidad, intentaron pasar droga.

Los elementos fueron entregados por un hombre. Al inspeccionar una bolsa con verduras, los efectivos constataron que una papa presentaba un corte y contenía en su interior seis envoltorios. Dos de ellos poseían una sustancia blanquecina y los restantes una sustancia vegetal de color verde amarronado.

Intervino personal de la División Drogas Interior Villa Ángela, quienes realizaron pruebas de campo que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 0,09 gramos, y marihuana, con un peso de 3,09 gramos.

Se dio intervención al magistrado interviniente, quien dispuso el secuestro de la sustancia y se inicien actuaciones por infracción a la Ley N° 23.737

