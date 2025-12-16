CORRIENTES RECOMIENDA APLICARSE LA VACUNA ANTIGRIPAL ANTE EL BROTE DE H3N2

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, se reunió este lunes con la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, con quien dialogó sobre la situación del brote inusual de gripe, en el hemisferio norte, impulsado por una nueva variante de Influenza A H3N2 subclado k.

En este contexto, solicitó reforzar los esquemas de vacunación y mantener la vigilancia epidemiológica.

Cabe indicar que la variante tiene mutaciones que le permiten evadir parcialmente la inmunidad, lo que explica su rápida expansión, aunque hasta ahora no se observó mayor gravedad en los casos individuales.

Los grupos más afectados siguen siendo niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades, en un contexto donde también circulan VRS y SARS-CoV-2.

La vacuna antigripal, aunque la cepa H3N2 del hemisferio sur no fue diseñada específicamente para esta variante porque el subclado K apareció después, sigue ofreciendo protección. Esto, especialmente para reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Por eso, se sostiene que vacunarse es la herramienta más importante para mitigar el impacto de la gripe, proteger a los grupos vulnerables. La prevención basada en evidencia, la vacunación, uso de barbijo si hay síntomas respiratorios, ventilación de ambientes, lavado de manos y evitar exponer a personas de riesgo sigue siendo la clave.

A su vez, recordaron quiénes integran los grupos de mayor riesgo y quiénes deben tener una dosis anual de vacuna antigripal. Ellos son el personal de la salud; embarazadas: en cualquier momento de la gestación; puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo; niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas; niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas; pacientes oncohematológicos y trasplantados; personas con obesidad, con diabetes, y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis: deberán presentar orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.

Se recuerda que las dosis están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia. Concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Los recién nacidos deben recibir la dosis de Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida), BCG (antes de los 7 días de vida).

Durante el primer año de vida deben recibir Rotavirus (2 y 4 meses); quíntuple (2, 4 y 6 meses); IPV (2, 4 y 6 meses); Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses); Meningococo 3 y 5 meses; Antigripal (a partir de los 6 meses); Triple viral (12 meses) y Hepatitis A (12 meses).

Hasta los 2 años de edad, los niños deben recibir Meningococo (1 refuerzo 15 meses); Varicela (1 dosis 15 meses); Antigripal (24 meses); Quíntuple (1º refuerzo entre los 15 a 18 meses) y Fiebre Amarilla (1 dosis 18 meses)

Las vacunas que deben colocarse a los 5 añosson: IPV 1º refuerzo; 2° dosis de Triple Viral; 2° Varicela y Refuerzo Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años, una única dosis de Meningococo (ACYW); refuerzo de la Triple Bacteriana Acelular; única dosis del Virus Papiloma Humano y, refuerzo de Fiebre Amarilla.

La segunda dosis de vacuna triple viral (que previene Sarampión, Rubéola y Paperas), a partir de 2026, se aplicará a los 18 meses. En este sentido, indicaron que se busca lograr más protección.

CRONOGRAMA CAPITAL – PUNTOS DE VACUNACIÓN

De lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18.